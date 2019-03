Cina,visita Xi per più cooperazione Roma

BRUXELLES, 18 MAR - "La visita del presidente Xi coincide col 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia: un viaggio per consolidare l'amicizia e approfondire la cooperazione, e per costruire complementarietà sul progetto della Via della seta". Così il ministro degli Esteri cinese Wang Yi parlando del viaggio del presidente Xi Jinping in Italia, Francia e Monaco, dal 21 al 26 marzo.