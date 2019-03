F35: Moavero, mantenere impegni assunti

ROMA, 16 MAR - "Gli F-35 sono aerei dei quali è stato previsto l'acquisto per l'ammodernamento delle nostre forze armate e rappresentano un impegno contrattuale. Io sono del parere che gli impegni assunti vanno mantenuti", anche se come in tutti i contratti c'è spazio tra i contraenti per delle "riflessioni". Lo ha detto il ministro il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a 'L'Intervista di Maria Latella' su Sky Tg24.