Usa: Bannon ospite d'onore di Bolsonaro

WASHINGTON, 16 MAR - Steve Bannon, l'ex stratega della Casa Bianca e ideologo della destra nazionalista, sarà lunedì uno degli ospiti d'onore di Jair Bolsonaro ad una cena nella residenza dell'ambasciatore brasiliano a Washington, alla vigilia dell'incontro tra il presidente brasiliano e Donald Trump. Insieme a lui un gruppo di esponenti conservatori. Lo scrive il Miami Herald. "Alcuni del team di Bolsonaro si vedono come discepoli del movimento di Bannon e suoi rappresentanti in Brasile e in America Latina", ha osservato Fernando Cutz, ex direttore per gli affari dell'emisfero occidentale del consiglio per la sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump. Martedì Trump riceverà Bolsonaro nello studio Ovale per discutere di commercio, criminalità transnazionale e Venezuela.