Gilet gialli: palazzo fiamme a Parigi

PARIGI, 16 MAR - Undici persone sono rimaste ferite oggi, in modo non grave, a causa di un incendio di un palazzo partito dalle fiamme appiccate durante i disordini legate alle proteste dei gilet gialli sugli Champs-Elysees all'agenzia di una banca. Una donna con il bambino, rimasti intrappolati al secondo piano, sono stati salvati in extremis dai pompieri. Saccheggi e devastazioni si registrano dopo il passaggio dei gilet gialli e gli scontri violenti con la polizia, attaccata dai black bloc, sugli Champs-Elysees. Il celebre ristorante di lusso Fouquet's è stato preso d'assalto e completamente devastato all'interno, con un saccheggio diventato generale in pochi minuti. Altri negozi sono stati attaccati e le vetrine svuotate. La polizia ha tentato di respingere gruppi di giovani in abiti neri che hanno attaccato da diverse direzioni. Per il momento i fermi sono 44.