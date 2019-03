Sciopero clima: migliaia bambini a Delhi

NEW DELHI, 15 MAR - Partecipazione entusiasta degli studenti indiani allo sciopero globale per il clima, questa mattina, in tutto il paese. La giovane India ecologista si è ritrovata in piazza in decine di città. Tra le manifestazioni più partecipate, quella di Delhi, in Connaught Place, con migliaia di studenti, i più piccoli accompagnati dagli insegnanti, che mostravano i cartelli disegnati da loro stessi nei giorni scorsi a pastello: clessidre, barchette con i piedi, costrette a camminare perché non c'è più acqua, e la scritta "siamo sulla stessa barca". Appena due manifestanti a Mangaldai, una cittadina nel nordest del paese, nello stato dell'Assam: Darrang Boyz ha twittato la foto che lo ritrae col cugino invitando a raggiungerli: "siamo in pochi, ma meglio due che nessuno". Vivacissimo il sit-in di Hyderabad: i ragazzi hanno lanciato lo slogan "Students make it simple: choose between green or greed" (gli studenti hanno idee chiare: bisogna scegliere tra sostenibilità o avidità)