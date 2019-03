Corea Nord valuta stop colloqui con Usa

PECHINO, 15 MAR - La Corea del Nord valuta anche di sospendere i colloqui con gli Stati Uniti sulla denuclerizzazione della penisola coreana. Lo ha detto la viceministro degli Esteri, Choe Son-hui, in un meeting a Pyongyang con diplomatici e media stranieri. "Pyongyang non ha intenzione di fare compromessi o continuare colloqui a meno che gli Usa non prendano misure commisurate" ai cambi adottati dal Nord, come la moratoria di 15 mesi su test nucleari e missilistici (su cui sarĂ presa una decisione a breve), oltre a cambiare "calcoli politici".