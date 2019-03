Barbie, suite all'Hilton

NEW YORK, 12 MAR - Per i 60 anni di Barbie, Mattel lancia una novità dedicata agli appassionati della bambola più famosa del mondo. Da marzo a dicembre 2019 una suite esclusiva dell'Hilton di Santa Fe, in Messico, è dedicata interamente all' iconica bambola, per permettere ai fan di vivere un'esperienza a 360 gradi. Per crearla ci sono volute 20 settimane: la suite è dotata di una piscina rosa e un DreamCamper a grandezza naturale, oltre ad una collezione di Barbie rare degli ultimi 60 anni. Gli ospiti entreranno attraverso uno speciale tappeto rosa posizionato vicino alla reception, dove è esposta una versione gigante delle famose scarpe della bambola. E potranno anche assaggiare un menu a tema rosa al ristorante dell'hotel, Madera, con piatti tra cui pizze a forma di cuore, dolcetti Red Velvet e gelato alla fragola.