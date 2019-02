Decathlon vende hijab da corsa, è bufera

PARIGI, 26 FEB - 'No al velo islamico da footing': polemiche in Francia contro i grandi magazzini sportivi Decathlon, che hanno deciso di commercializzare uno speciale 'velo da footing' per le sportive di religione musulmana. Una scelta che nella 'Patria della Laicità' proprio non passa. Con politici di diverso colore politico, dalla République en Marche del presidente Emmanuel Macron fino al Rassemblement National di Marine Le Pen, che gridano allo scandalo, se non addirittura al boicottaggio. Il marchio francese va dritto per la sua strada. Per i responsabili del gruppo, l''hijab da corsa' lascia il volto scoperto e non viola nessuna regola. Al contrario, promuove lo sviluppo dello sport tra le donne.