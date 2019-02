Rubati bonsai in Giappone, 1 ha 400 anni

ROMA, 13 FEB - Sette bonsai di valore eccezionale sono stati rubati in un vivaio vicino a Tokyo e i proprietari Seiji Iimura e sua moglie Fuyumi hanno lanciato un accorato appello ai ladri con le 'istruzioni' perché curino adeguatamente quelli che considerano come "figli". Lo scrive la Bbc online. "Non ci sono parole per descrivere come ci sentiamo", ha scritto Limura. "Per noi sono preziosi". E oltre al valore affettivo c'è anche quello monetario. Un esemplare di Shimpaku Juniper - tra i più ricercati dagli appassionati e dai collezionisti - è valutato oltre 90 mila dollari."Lo Shimpaku ha 400 anni, ha bisogno di cure e potrebbe non sopravvivere oltre una settimana senz'acqua", ha dichiarato Limura.