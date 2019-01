Asia Bibi, nuove proteste estremisti

ISLAMABAD, 30 GEN - Gli estremisti sunniti del Tehreek e Labbaik Pakistan (Tlp) hanno indetto per il prossimo fine settimana manifestazioni di protesta in tutto il Paese contro l'assoluzione di Asia Bibi. Mohammad Shafiq Amini, il leader del partito, ha fatto appello ai lavoratori del trasporto perché blocchino la circolazione e si uniscano alle proteste venerdì. Il giorno dell'assoluzione, il 31 ottobre, i sostenitori del partito hanno bloccato il Paese per tre giorni chiedendo l'impiccagione di Asia Bibi.