Da Trump legge su dreamer in cambio muro

WASHINGTON, 19 GEN - Nel suo annuncio di stasera, Donald Trump intende offrire un compromesso ai dem per mettere fine allo shutdown, continuando a chiedere 5,7 miliardi di dollari per il muro col Messico ma proponendo di sostenere una legislazione che tuteli i 'dreamer' - i milioni di immigrati entrati nel Paese da bambini al seguito di genitori irregolari - e coloro che sono in possesso dello status di protezione temporaneo (Tps). Lo scrive il sito Axios.