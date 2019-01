Usa, svolta sui droni

NEW YORK, 14 GEN - La svolta americana dei droni. Il Dipartimento dei Trasporti propone che i droni usati da civili possano volare sopra la folla e, in alcuni casi, effettuare anche voli in notturna. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, visto che finora i voli di droni a uso civile sono stati vietati sulle folle per timori di incidenti. "Questo aiuterà le comunità ad approfittare dei benefici economici di questa crescente industria e aiutare il nostro Paese a restare leader tecnologico a livello globale'' afferma il ministro dei trasporti, Elaine Chao.