Maltempo, 230 poliziotti in Baviera

BERLINO, 14 GEN - La polizia federale ha deciso di inviare 230 unità in aggiunta nel Sud della Baviera, per sostenere gli sforzi in corso nell'emergenza neve. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Horst Seehofer, che oggi sarà in visita nelle zone colpite dall'allerta. "È un segnale per dire che in situazioni del genere si sta uniti", ha affermato. Il consiglio del Land aveva chiesto aiuto sabato scorso alla polizia federale. Sul posto sono già all'opera 1000 persone, fra esercito, vigili del fuoco e Croce rossa, per intervenire sui crolli dovuti al peso della neve e sgomberare le strade ostruite. Da giorni nella regione è stato annunciato lo stato di calamità.