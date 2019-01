Gilet gialli: Ludoski chiude con Drouet

PARIGI, 14 GEN - Sono sempre più divisi i leader dei gilet gialli: dopo l'annuncio della "pasionaria" della prima ora, Jacline Mouraud, di non condividere più i metodi della protesta e di voler fondare un suo movimento politico, sono ora Priscillia Ludosky ed Eric Drouet i protagonisti di una nuova spaccatura. In un lungo messaggio su Facebook, la Ludosky scrive: "sono finalmente libera di poter dire che non lavoro più con Eric Drouet da settimane, a causa del suo comportamento e intendo, quando tutto sarà finito, spiegare tutto quello che ha fatto per nuocere al movimento". "Da settimane - continua - subiamo il suo comportamento, riceviamo minacce e oggi vengo personalmente attaccata. Non lo accetto".