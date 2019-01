Gaza: morto 14enne ferito venerdì

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 GEN - Un palestinese di 14 anni ferito negli scontri con l'esercito israeliano venerdì scorso lungo la barriera difensiva con lo stato ebraico, è morto in ospedale. Lo ha fatto sapere il ministero della sanità di Gaza, riferito da fonti locali. Abdelraouf Salhah - questo il nome del ragazzo - era stato ferito alla testa. Nella stessa giornata - che aveva registrato, per l'esercito israeliano, diverse sfondamenti della barriera difensiva con infiltrazioni dei dimostranti in territorio dello stato ebraico - era stata colpita a morte anche una manifestante di 43 anni.