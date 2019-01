Bolivia, consegneremo Battisti a Italia

ROMA, 13 GEN - Cesare Battisti è entrato illegalmente in Bolivia, sarà immediatamente espulso e "nelle prossime ore sarà consegnato dall'Interpol Bolivia alla controparte italiana all'aeroporto internazionale Viru Viru", a Santa Cruz, il principale aeroporto internazionale del Paese. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno del governo Morales, Carlos Romero, in una conferenza stampa, come riferisce il media boliviano El Deber.