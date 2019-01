Brasile, lavoriamo per consegna Battisti

ROMA, 13 GEN - "Dopo l'arresto di Cesare Battisti da parte dell'Interpol in Bolivia, i ministeri della Giustizia e degli Esteri brasiliani stanno prendendo tutti i provvedimenti necessari, in cooperazione con i governi di Bolivia e Italia, per compiere l'estradizione di Battisti e consegnarlo alle autorità italiane". Lo scrive su Twitter il capo della diplomazia brasiliana Ernesto Araujo.