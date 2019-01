Teheran protesta contro summit anti-Iran

TEHERAN, 13 GEN - Le autorità iraniane hanno convocato oggi il più alto rappresentante diplomatico polacco nel Paese, Wojciech Unolt, e hanno annullato un festival cinematografico polacco in segno di protesta contro la decisione di Varsavia di ospitare una conferenza internazionale sull'Iran il 13-14 febbraio. La conferenza era stata annunciata dal Segretario di Stato americano Mike Pompeo venerdì scorso a Fox News prima della sua partenza dal Cairo. Da parte sua, il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha definito in un tweet la prevista conferenza un "circo" anti-iraniano americano. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna, Teheran ha chiesto a Unolt che la Polonia si dissoci da questa iniziativa ostile degli Stati Uniti contro l'Iran. In particolare, l'agenzia cita un anonimo funzionario iraniano secondo il quale se il summit dovesse avere luogo l'Iran prenderà non meglio specificate "contromisure" contro la Polonia.