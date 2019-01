Trump, rivelerò appunti su meeting Putin

NEW YORK, 13 GEN - ''Sono una persona onesta. Non mi potrebbe interessare meno di Michael Cohen''. Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox, dicendosi pronto a pubblicare gli appunti sulle conversazioni con il presidente russo Vladimir Putin. Un'apertura che segue le indiscrezioni del Washington Post, secondo il quale Trump ha nascosto gli appunti anche ai suoi collaboratori.