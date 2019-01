Israele, trovato altro tunnel Hezbollah

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 GEN - L'esercito israeliano ha annunciato di avere individuato un altro tunnel di attacco degli Hezbollah che dal villaggio libanese di Ramyeh passava il confine e si infiltrava in territorio israeliano. La galleria, ha spiegato il portavoce militare, sarà neutralizzata nei prossimi giorni. La stessa fonte ha poi aggiunto che sono state informati l'Unifil e le autorità locali. "Con quello di oggi, l'esercito - ha detto ancora - ha messo in luce tutti i tunnel degli hezbollah che dal Libano si infiltravano in Israele".