Trump nascose dettagli meeting con Putin

NEW YORK, 13 GEN - Donald Trump ha nascosto i dettagli dei suoi incontri con il presidente russo Vladimir Putin ai suoi collaboratori: "non ci sono dettagli o documenti riservati delle interazioni fra i due negli ultimi cinque anni". Lo riporta il Washington Post citando alcuni funzionari americani, secondo i quali in un'occasione - ad Amburgo - Trump si è spinto a prendere possesso degli appunti del suo interprete e a ordinargli di non discutere i contenuti dell'incontro con Putin con altri all'interno dell'amministrazione.