Netanyahu a Bolton, il Golan è nostro

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 GEN - Il premier israeliano e ministro della difesa Benyamin Netanyahu ed il Consigliere Usa per la sicurezza nazionale John Bolton si recheranno domani sulle alture del Golan, se le condizioni climatiche lo consentiranno: ''Una volta là - ha previsto Netanyahu - lei comprenderà perchè non le lasceremo mai e perchè è importante che tutti i Paesi riconoscano la sovranità israeliana sul Golan''. In una dichiarazione congiunta alla stampa Netanyahu ha precisato inoltre di aver discusso con Bolton su come ''fermare la aggressione iraniana'', in Siria e nella Regione.