Andalusia: governo Pp-Ciudadanos-Vox

(ANSAmed) - MADRID, 27 DIC - L'ultradestra dentro per la prima volta, i socialisti fuori per la prima volta da decenni: così sarà formato il governo della regione spagnola dell'Andalusia. L'accordo concluso fra i conservatori del Partido Popular (Pp) e Ciudadanos include anche la destra radicale di Vox, che irrompe in Consiglio regionale con 12 seggi, e ratifica la svolta dopo 36 anni di incontrastato di governo del Psoe, che comunque resta il partito più votato della regione. Venticinque giorni dopo le elezioni nella regione più popolata di Spagna, i partiti della destra hanno concordato che il presidente della Giunta dell'Andalusia sarà Manuel Moreno, mentre presidente del parlamento regionale sarà la deputata di Ciudadanos Marta Bosquet.