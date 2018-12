Israele al voto il 9 aprile

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 DIC - Con 102 voti a favore e due contrari la Knesset (Parlamento) ha approvato stasera in terza lettura - quella definitiva - la legge sullo scioglimento anticipato della legislatura. Previste in origine per il novembre 2019, le elezioni politiche si svolgeranno invece il 9 aprile. Lo ha reso noto la televisione statale.