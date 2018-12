Brasile: Natale in cella per Lula

SAN PAOLO, 24 DIC - L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva passerà il suo primo Natale dietro le sbarre da solo e senza alcun festeggiamento, anche se i militanti del suo Partito dei Lavoratori (Pt) hanno organizzato una vigilia di solidarietà davanti alla sede della Polizia federale di Curitiba, dove è rinchiuso dallo scorso aprile. Secondo fonti della polizia citate dalla Globo, a Lula si applicherà lo stesso regolamento valido per gli altri detenuti: niente visite famigliari o di avvocati, e nessuna cena speciale per la vigilia. L'ex presidente mangerà carne con insalata, riso e fagioli, come ogni altro giorno. Patrus Ananias, deputato Pt eletto nel Mato Grosso, ha annunciato che la campagna "Lula Livre" organizza oggi a Curitiba una vigilia con tanto di cena e cerimonia ecumenica, che ha definito "una celebrazione di amore, di compassione e di richiesta di giustizia". Lula sconta dall'aprile scorso una condanna a 12 anni per corruzione e riciclaggio.