Siriano nutre senzatetto tedeschi

BERLINO, 24 DIC - Give something back to german people - "restituire qualcosa ai tedeschi": è questo il nome della campagna fondata da Alex Assali, un siriano fuggito dalla Siria nel 2014, per sostenere i senzatetto tedeschi con un piatto di zuppa calda. Da tre anni, ogni settimana e a Natale, Assali attraversa in metro la città di Berlino con il suo banchetto e la sua pentolona di zuppa per arrivare ad Alexanderplatz, dove stazionano stabilmente i senza fissa dimora. "Molti ci conoscono e ci aspettano. Gli incontri sono sempre affettuosi e ti toccano il cuore", dice Assali a Bild. Il 2 dicembre scorso il siriano ha ricevuto un'onorificenza dal senato di Berlino per il suo impegno nel volontariato. In quell'occasione Assali ha fatto salire sul palco anche la sua compagna tedesca e le ha fatto in pubblico una proposta di matrimonio.