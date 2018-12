Giappone: imperatore celebra compleanno

TOKYO, 23 DIC - Decine di migliaia di persone hanno visitato il palazzo reale di Tokyo in occasione dell'85esimo compleanno dell'imperatore Akihito, l'ultimo in veste di monarca, prima dell'abdicazione del prossimo aprile. Come di consuetudine - nel giorno di festività nazionale, l'imperatore, assieme alla consorte Michiko ed altri membri della famiglia reale si sono trattenuti sul balconcino della residenza al centro della capitale, salutando la folla in festa. Nel suo discorso di ringraziamento Akihito ha pronunciato parole di conforto per le vittime dei numerosi disastri naturali che hanno colpito il paese del Sol Levante nel corso dell'anno, facendo i migliori auspici per un 2019 'gioioso e positivo' per tutti. Successivamente Akihito ha incontrato i capi delle due camere del Parlamento, rappresentanti del governo e degli organi giudiziari, e gli ambasciatori stranieri.