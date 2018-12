Da Usa aiuti per Messico e Centroamerica

WASHINGTON, 18 DIC - Gli Usa hanno promesso 5,8 miliardi di aiuti per rafforzare lo sviluppo economico e governativo in America centrale, ed altri 4,8 miliardi di dollari per il Messico meridionale. I fondi, annunciati oggi in un comunicato congiunto Usa-Messico, sono finalizzati a promuovere migliori condizioni di sicurezza e opportunità di lavoro come parte di un piano regionale per consentire ai centroamericani e ai messicani di restare nel loro Paese, senza essere costretti ad emigrare.