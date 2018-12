Salviuni, andrei a prelevare Battisti

ROMA, 16 DIC - Cesare Battisti non si trova e la polizia federale brasiliana ha diffuso 20 foto segnaletiche con diversi possibili travestimenti. Ma se si trovasse, Matteo Salvini dice che, "se arrivasse un invito" sarebbe pronto a volare in Brasile per andare a prelevarlo personalmente. L'invito sarebbe quello del presidente brasiliano Jair Bolsonaro - che assumerà ufficialmente la carica il primo gennaio - con il quale il leader leghista racconta di 'messaggiarsi' e, per questa ragione, di essere tacciato di "estremista e fascista". Nel tentativo di trovare l'ex terrorista la polizia ha diffuso 20 foto di Battisti con la simulazione- di altrettanti possibili travestimenti: con e senza diversi tipi di berretti, con la testa rasata, con differenti varianti di occhiali, con e senza barba e baffi grigi e castani. E chiede in una nota a chiunque abbia notizie di telefonare o inviare una mail. Ma nessuna ipotesi è scartata, compresa quella di una fuga all'estero.