Velista Gb salva, 'sono a bordo nave'

LONDRA, 7 DIC - "SULLA NAVE!!!': così, con un tweet urlato in caratteri stampatello, Susie Goodall, la navigatrice britannica rovesciatasi con la sua imbarcazione nella terribile Golden Globe Race 2018 circa 2000 miglia a ovest di Capo Horn. ha confermato oggi di essere in salvo. La velista, feritasi alla testa nell'incidente di regata, era stata raggiunta nelle scorse ore dalla nave cargo Tian Fu: inizialmente il comandante aveva comunicato di volerla trainare, ma alla fine l'equipaggio è riuscito a issarla a bordo. Goodall, 29 anni e unica donna partecipante all'edizione 2018 di questa sfida velica solitaria, si trovava al quarto posto degli 8 concorrenti superstiti al momento dell'incidente, avvenuto in condizioni di mare durissime e sotto una tempesta con venti da 60 nodi. Nell'sos inviato il 5 dicembre per comunicare la sua posizione aveva twittato di essere "totalmente stremata" e di "aver perso l'albero".