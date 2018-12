Siria: Turchia-Usa, difendere stabilità

ISTANBUL, 7 DIC - Si è riunito oggi ad Ankara il Gruppo di lavoro di alto livello tra Turchia e Stati Uniti sulla Siria. Al centro degli incontri, cui hanno preso parte funzionari dei ministeri degli Esteri e della Difesa dei due Paesi, ci sono stati colloqui sulla "promozione della stabilità e della sicurezza in Siria". Entrambe le parti, si legge in una nota di Ankara, hanno "affermato il loro impegno verso la sovranità, l'indipendenza, l'unità e l'integrità territoriale" del Paese e l'importanza di progressi verso una "soluzione politica". Tra gli altri impegni dichiarati, la fornitura di "assistenza umanitaria" e "la lotta al terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni". Turchia e Usa hanno anche discusso dell'implementazione della road map bilaterale su Manbij, località strategica nel nord della Siria, che prevede il ritiro a est dell'Eufrate delle milizie curdo-siriane del Pyd, sostenute da Washington ma ritenute terroriste da Ankara.