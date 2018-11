Australia avrà 30 mln abitanti nel 2029

SYDNEY, 26 NOV - La popolazione australiana crescerà dagli attuali 25 a 30 milioni entro il 2029, mentre Melbourne supererà Sydney come città più popolosa entro il 2050. Lo indicano le ultime proiezioni del Bureau di Statistica, secondo cui gli abitanti in Australia aumenteranno di circa 5 milioni in 11 anni, contro i 14 anni trascorsi per salire da 20 a 25 milioni. Il dibattito sulla popolazione in Australia si è intensificato dopo le preoccupazioni espresse dal primo ministro conservatore Scott Morrison per il forte ritmo di crescita demografica, specie nelle grandi città, alimentato dall'afflusso di immigrati. In base alle proiezioni del Bureau, il New South Wales (capitale Sydney) rimarrà lo stato più popoloso della federazione con un numero di abitanti fra 9 e 9,3 milioni, mentre il tasso di crescita più rapido verrà registrato in Victoria (capitale Melbourne), che entro lo stesso anno raggiungerà i 7 o 8 milioni. Nel 2050 Melbourne dovrebbe raggiungere gli 8,6 milioni di abitanti, Sydney resterà a quota 8,3.