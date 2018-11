California: Trump, devastazione totale

WASHINGTON, 17 NOV - "È triste da vedere, è una devastazione totale, nessuno avrebbe mai pensato che potesse accadere": così Donald Trump a Chico, vicino a Paradise, la cittadina distrutta dai roghi in California. Alla domanda se pensa che i cambiamenti climatici siano una delle cause di quello che è successo il presidente ha risposto che "ci sono molti fattori" e che l'incendio non ha cambiato la sua opinione sul climate change.