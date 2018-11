Cile a Gb, ridateci statua Isola Pasqua

ROMA, 16 NOV - Il Cile chiederà al Regno Unito la restituzione di un Moai, una delle celebri statue dell'Isola di Pasqua, conservata nel British Museum di Londra: lo rende noto il portale di notizie cileno Emol. Allo scopo, una delegazione composta da sette rappresentanti di Rapa Naui (nome indigeno dell'isola) e dal ministro dei Beni nazionali cileno, Felipe Ward, martedì prossimo si incontrerà a Londra con la direzione del museo britannico. "Se necessario ci rivolgeremo anche alla regina e ai principi d'Inghilterra, per far capire loro l'importanza che il rimpatrio dei moai rappresenta per la nostra storia e cultura", ha spiegato Camilo Rapu, presidente della comunità indigena Ma'u Henua.