Voto sfiducia a leadership May martedì

LONDRA, 16 NOV - Sembra essere martedì 20 il giorno X per l'avvio delle procedure di voto in casa Tory sulla mozione di sfiducia contro la leadership di Theresa May che i brexiteers ultrà del partito stanno promuovendo in polemica con l'intesa sul divorzio dall'Ue raggiunta dalla premier con Bruxelles. Nelle ultime ore si è aggiunta la firma di John Whittingdale, ex ministro della Cultura nel governo Cameron, il quale ha confermato d'aver inviato una lettera a sostegno della mozione al comitato 1922, l'organismo interno che sovrintende alle procedure per l'elezione del leader del Partito Conservatore. Il presidente del comitato, Graham Brady, ha tuttavia affermato di non essere ancora al corrente del raggiungimento del quorum necessario, a dispetto di indicazioni che lo danno già per superato. L'avvio dell'iter richiede la firma di almeno 48 deputati, numero che i ribelli possono raggiungere. In caso di voto, occorrerebbe un minimo di 158 per scalzare May dalla guida del partito, soglia al momento fuori portata