Khashoggi: cerimonia in moschea Istanbul

ISTANBUL, 16 NOV - Una cerimonia funebre per commemorare Jamal Khashoggi è in corso nella moschea storica di Fatih a Istanbul. A organizzarla è l'Associazione degli Amici di Jamal Khashoggi, creata dopo il suo omicidio i 2 ottobre scorso nel consolato saudita di Istanbul da alcuni colleghi del reporter. La cerimonia consiste in una preghiera e in interventi in memoria del cronista, di cui non è mai stato ritrovato il corpo. Ieri, la procura generale di Riad ha sostenuto che i resti sarebbero stati portati fuori dalla sede diplomatica e consegnati a un agente turco. "Certamente non è l'unico dovere che abbiamo nei suoi confronti. Continueremo a testimoniare davanti a tutti quello che lui ha cercato di farci vedere", ha commentato Yasin Aktay, consigliere del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e amico del giornalista ucciso. Secondo Aktay, l'operazione condotta dagli agenti sauditi ha rappresentato "uno dei più pericolosi attacchi della storia" alla reputazione della Turchia.