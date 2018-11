India: ciclone uccide 10 persone

NEW DELHI, 16 NOV - Un ciclone in India ha ucciso almeno 10 persone e oltre 80.000 residenti sono stati evacuati. Il ciclone Gaja ha colpito le zone costiere dello stato del Tamil Nadu con forti piogge e venti di 90 chilometri all'ora. Gli sfollati sono stati trasferite in più di 470 centri di soccorso in sei distretti, e i pescatori sono stati avvertiti di stare lontani dal mare.