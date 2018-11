Turchia: blitz contro accademici

ISTANBUL, 16 NOV - Almeno 12 tra accademici, imprenditori e giornalisti sono stati fermati stamani in blitz della polizia turca a Istanbul per legami con l'associazione Anadolu Kultur, guidata dal noto filantropo e attivista per i diritti umani Osman Kavala, che è detenuto da oltre un anno per sospette attività eversive contro lo stato. Tra le persone prelevate nei raid nelle loro abitazioni ci sono i professori Betul Tanbay e Turgut Tarhanli, docenti alle prestigiose università del Bosforo e Bilgi. Alcuni dei fermati erano anche tra i firmatari dell'appello degli 'Accademici per la pace', che nel 2016 chiesero la fine delle operazioni militari nel sud-est curdo. In contemporanea è scattata una nuova maxi-operazione contro sospetti affiliati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen. La procura di Ankara ha emesso mandati d'arresto nei confronti di 100 militari dell'aviazione. Blitz di polizia sono stati ordinati in 25 province. Finora, almeno 86 dei ricercati sono finiti in manette, tra cui 60 militari