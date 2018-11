Trump, indagini Mueller un caos totale

WASHINGTON, 15 NOV - Nuova bordata di Donald Trump a Robert Mueller, il procuratore speciale che indaga sul Russiagate. "Le indagini sono un caos totale", afferma il presidente americano su Twitter, "e siamo di fronte alla caccia alla streghe come nessun'altra nella storia americana". "Non hanno trovato alcuna collusione e stanno andando completamente fuori di testa", aggiunge il tycoon. "Sono una vergogna per il nostro Paese".