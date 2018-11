Brexit: Barnier, soluzione equilibrata

STRASBURGO, 15 NOV - "Abbiamo trovato una soluzione giusta ed equilibrata, che tiene in conto le esigenze del Regno Unito, ma anche le nostre sulla protezione dei consumatori e delle imprese nel mercato unico". Lo ha detto il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier oggi a Strasburgo. "È una questione fondamentale, non si tratta di commercio ma un tema che tocca gli uomini, le donne, la pace. C'è stato un impegno comune con i britannici", ha aggiunto. "Il punto più difficile è stato quello della stabilità della pace in Irlanda, della preservazione dell'accordo del Venerdì Santo in tutte le dimensioni, affinché non vi siano confini duri in Irlanda", ha precisato Barnier.