Stop forzato in Siberia per Boeing

MOSCA, 14 NOV - Sono finalmente arrivati in Cina i 264 passeggeri e i 18 membri dell'equipaggio del Boeing 777-300ER della Air France costretti a una "sosta forzata" di tre giorni in Siberia. L'aereo - riportano i media russi - domenica era in volo da Parigi a Shanghai quando è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Irkutsk, in Siberia orientale, a causa della presenza di fumo nella cabina di pilotaggio. I passeggeri sono stati fatti accomodare in albergo a Irkutsk, dove le temperature hanno già raggiunto i 15 gradi sottozero, ma senza poter uscire perché non avevano visti per la Russia. I viaggiatori sono stati fatti salire ieri su un altro aereo, ma anche questo velivolo aveva un problema, un malfunzionamento all'impianto idraulico, e quindi non è potuto decollare. La partenza per Shanghai per gli sfortunati passeggeri è avvenuta oggi. Questa volta senza intoppi.