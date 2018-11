Francia: Bleus replicano a tweet Trump

PARIGI, 14 NOV - "Don't worry bro", stai tranquillo fratello: la Francia campione del mondo ai Mondiali di Calcio di Russia 2018 replica così al presidente Usa, Donald Trump, che in una serie di tweet al veleno pubblicati ieri ha criticato il Paese guidato dal presidente Emmanuel Macron, ricorrendo, tra l'altro, allo slogan "Make France great again', come a voler insinuare che bisognerebbe restituire alla Francia la perduta grandezza. Così, sui social network, un mare di francesi, più o meno noti, replicano al presidente Usa ricordando le recenti imprese sportive che hanno fatto brillare la République agli occhi del mondo. A cominciare da Benjamin Mendy, uno dei Bleus trionfatori nell''impresa di Mosca, che su Twitter risponde a Trump con poche parole: "'Don't worry Bro'", stai tranquillo fratello, corredate dalle due stelle che simboleggiano le vittorie della Francia al Mondiale. Prima di aggiungere: "Non ti preoccupare, di Emmanuel Macron me ne occupo io".