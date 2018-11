Turchia:estradizione per 452 'gulenisti'

ISTANBUL, 14 NOV - Sono 452 i sospetti affilati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen di cui la Turchia ha chiesto l'estradizione a 83 Paesi. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, in una relazione in Parlamento. Il capo della diplomazia turca ha sottolineato che tra gli Stati in cui l'intelligence ha individuato un maggior numero di 'gulenisti' in fuga c'è la Germania, che tuttavia su questo dossier non avrebbe mostrato la cooperazione sollecitata dal presidente Recep Tayyip Erdogan anche nel suo incontro di fine settembre con la cancelliera Angela Merkel a Berlino.