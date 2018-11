Brexit: May, intesa rispetta referendum

LONDRA, 14 NOV - La bozza d'intesa tecnica "raggiunta" a Bruxelles sulla Brexit "avvicina significativamente" il Regno Unito verso "ciò per cui il popolo ha votato" nel referendum del 2016. Così Theresa May nel Question Time ai Comuni, confermando per il pomeriggio la riunione del governo destinata a vagliare il testo. Attaccata dal leader laburista Jeremy Corbyn, la premier Tory ha rivendicato di voler chiudere "un accordo nell'interesse nazionale" e ha ribadito che il regno "riprenderà il controllo" dei suoi confini, delle sue leggi, del suo denaro.