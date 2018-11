Brasile: Lula interrogato per tangenti

SAN PAOLO, 14 NOV - L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva uscirà oggi per la prima volta dal comando della polizia di Curitiba - dove sconta dallo scorso aprile una condanna a 12 anni per corruzione - per essere interrogato nel quadro di un'altra causa penale. Lula sarà interrogato da Gabriela Hardt - la magistrata che ha sostituito Sergio Moro dopo che il responsabile dell'inchiesta Lava Jato ha accettato di essere ministro di Jair Bolsonaro - riguardo ad una proprietà nota come Santa Barbara ad Atibaia, nello Stato di San Paolo. Secondo l'accusa della Procura, due società edili - la Odebrecht e la Oas - hanno portato a termine lavori di ristrutturazione della proprietà perché fosse usata dalla famiglia di Lula, come ricompensa per favori resi dal governo. La giustizia considera i lavori, per un valore di poco più di un milione di reais (circa 260 mila dollari) una tangente pagata all'ex capo di Stato.