Aste: 44,2 mln euro per diamante rosa

ROMA, 14 NOV - E' stato venduto ieri a Ginevra dalla casa d'aste Christie's per 50,3 milioni di franchi svizzeri (circa 44,25 milioni di euro) il 'Pink Legacy', un raro diamante rosa da poco meno di 19 carati un tempo appartenuto alla famiglia Oppenheimer, già proprietaria della società De Beers: si tratta del prezzo più alto per carato mai pagato per un diamante (circa 2,3 milioni di euro). Trovato circa 100 anni fa in una miniera del Sudafrica e tagliato nel 1920, 'Pink Legacy' è stato acquistato dalla società americana Harry Winston. Il diamante, ribattezzato 'Winston Pink Legacy' dai nuovi proprietari, era stato valutato da Christie's tra 30 e 50 milioni di dollari (26,5-44,2 milioni di euro): l'asta è durata solo cinque minuti.