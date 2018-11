Moavero, non era facile riunire libici

ROMA, 14 NOV - "La strada è lunga e il percorso complesso", il primo obiettivo era "riunire le parti libiche, non era facile, le abbiamo riunite". Lo ha detto il ministro degli esteri Enzo Moavero, intervistato a Circo Massimo all'indomani della conferenza sulla Libia di Palermo. "La presenza o l'assenza di determinate personalità non deve far pensare che questi eventi siano riusciti solo se partecipano i nomi più visibili, quasi fosse un evento mondano", ha poi commentato il ministro rispondendo ad una domanda sull'assenza al vertice di Palermo di alti rappresentanti degli Usa, della cancelliera Angela Merkel e del presidente francese Emmanuel Macron e su una comunità internazionale che va in ordine sparso.