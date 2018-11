Premier Romania, pronti a presidenza Ue

(ANSAmed) - BUCAREST, 13 NOV - La premier romena Viorica Dancila, smentendo quanto sostenuto ieri dal presidente Klaus Iohannis, ha assicurato oggi che il suo Paese è pronto e preparato ad assumere la presidenza di turno semestrale della Ue il prossimo primo gennaio. "Vi assicuro che la Romania e' pronta, sul piano sia logistico che organizzativo", ha detto la premier citata dai media a Bucarest. Dancila, esponente politico poco noto nel Paese, ha assunto la guida del governo lo scorso gennaio, anche se in realtà alle sue spalle vi è Liviu Dragnea, potente leader del partito socialdemocratico, che è il vero capo dell'esecutivo romeno. Dragnea non può ricoprire la carica di premier a causa di una condanna per corruzione. Ieri il presidente conservatore Iohannis, che è molto critico nei confronti del governo a guida socialdemocratica, aveva detto che la Romania non è pronta per la presidenza Ue e aveva chiesto apertamente le dimissioni dell'esecutivo, da lui definito 'un incidente della democrazia romena'.