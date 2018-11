Giordania,10 condanne per attentato Isis

ROMA, 13 NOV - Un tribunale militare giordano ha condannato 10 persone in relazione all'attentato del 2016 a Karak rivendicato dall'Isis in cui morirono 10 persone. Lo riporta Al Arabiya. I condannati sono stati ritenuti colpevoli di atti di terrorismo, detenzione illecita di armi e produzione di esplosivi. Tra le condanne anche due ergastoli e tre sentenze per 15 anni di reclusione.