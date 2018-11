Libia: Conte, poste premesse importanti

PALERMO, 13 NOV - "Lasciamo Palermo portando con noi il sentimento di fiducia" per aver dato "una prospettiva di stabilizzazione" della Libia. "Non dobbiamo illuderci, ma sono state poste premesse importanti di questo cammino". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine della conferenza sulla Libia a Palermo.